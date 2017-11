Mourinho van manager tot garagist

“Vandaag is een belangrijke dag. We zijn een goed team, het beste zelfs, maar het moet nóg beter. We moeten iets speciaals creëren. Geef de mensen wat ze willen!” Het kon zomaar de speech van José Mourinho zijn om de spelers van Manchester United straks scherp aan de aftrap te krijgen tegen Newcastle. Maar de Portugees vertelde dit aan de Jaguar-werknemers, die hij in een reclamefilmpje aanvuurde. Waarna hij zelf in de rol van garagist kroop, een groen werkplunje aantrok en het logo van de F-PACE Jaguar opblonk. En zeggen dat Man U met Chevrolet op de shirts speelt.