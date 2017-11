Vanhaezebrouck laat Anderlecht-spelers marathon lopen

Hein Vanhaezebrouck (foto) is vast van plan Anderlecht fysiek sterker te maken. Vorige week miste de coach heel wat internationals, maar voor de overblijvers op training was het wel afzien. Physical coach Gino Caen tekende verschillende oefeningen uit waarbij de spelers in enkele dagen tijd het equivalent van een marathon liepen. Het gps-systeem dat ze dragen, gaf dus dik 42 kilometer aan. Uiteraard waren het niet allemaal puur loopoefeningen, vaak werden er ook afstanden overbrugd met de bal.

Anderlecht neemt ook B-ploeg mee op winterstage

Anderlecht trekt begin januari – zoals elk jaar – op winterstage naar La Manga. Alleen zal de A-ploeg dit keer niet alleen in het vliegtuig zitten. Paars-wit is van plan ook de beloftenploeg mee te nemen op oefenkamp en dus met een vijftigtal spelers naar Spanje te reizen. Dat zou een primeur zijn in het Belgische voetbal.

Bedoeling is wel dat de twee teams tijdens die stage apart zullen trainen en elk hun eigen programma hebben, maar coach Hein Vanhaezebrouck wil dat alle jonge talenten van de B-ploeg ondertussen eens aan den lijve ondervinden wat het is om een week te leven volgens een strikt trainingsregime.