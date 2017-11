Is Batshuayi homo? Met een opvallende tweet schept de spits duidelijkheid na geruchten

Een opvallend gerucht deed gisteren hardnekkig de ronde op sociale media. Michy Batshuayi zou zich bij zijn ploegmaats van Chelsea geout hebben als homoseksueel. De spits schepte echter duidelijkheid met één rake repliek.

Het was een opmerkelijke tweet die gisteren plots de ronde deed op Twitter: “Michy Batshuayi wordt de eerste, openlijk homoseksuele voetballer in de Premier League nadat hij zich outte bij zijn ploegmaats.”

Michy Batshuayi set to become the first openly gay footballer in the premier league after coming out to teammates #CFC pic.twitter.com/ly9tqR3T6h — TCD (@TheChelseaDaily) 15 november 2017

Maar de repliek van de Rode Duivel liet weinig aan de verbeelding over: “Zelfs je moeder weet dat dat niet waar is...”

bro even your mother knows thats false https://t.co/Vs0gEl711b — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 november 2017

Homoseksualiteit en voetbal, het blijft een groot taboe. En dus deed ex-Rode Duivel Carl Hoefkens vorige maand een opvallende oproep wanneer hij in De Zondag zei dat hij in zijn carrière met drie homo’s gespeeld had: “Eén bij Club Brugge en twee in Engeland.”

“Ik heb samengespeeld met drie homo’s en daar was één grote naam bij. Ze staken dat niet weg in de kleedkamer. Er was zelfs iemand die met zijn vriend naar de training kwam. Ze vroegen wel om te zwijgen naar de buitenwereld toe. Het gaat om een buitenlandse speler bij Club Brugge en twee spelers in Engeland”, stelde Hoefkens.

“Ik kan geen namen noemen, want ik respecteer de vraag van de spelers. Ik hoop dat er eindelijk eens een speler opstaat en zegt dat hij homo is. Zodat dat taboe eindelijk kan verdwijnen. Mocht ik homo zijn, ik zou het zeker doen. Dat is vandaag de dag toch algemeen aanvaard in de samenleving?”, aldus de 22-voudig Rode Duivel, die voor Club Brugge, Lierse, Lommel, Westerlo, Germinal Beerschot, Stoke City en West Brom speelde.