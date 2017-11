Zo zorgt Guardiola voor ware revolutie bij Manchester City: geen enkel detail ontgaat hem

Manchester City is bezig aan een indrukwekkend parcours. Niet alleen in de Premier League, maar ook in de Champions League, is de swingende ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany nog steeds ongeslagen. Manager Pep Guardiola is in zijn tweede jaar bij de Citizens bijna maniakaal bezig met de club te transformeren, zo blijkt uit een blik achter de schermen in de Engelse krant Daily Mail….

Pep Guardiola staat garant voor trofeeën. Sinds hij in 2007 de schoenen aan de haak hing en coach werd, won hij minstens elk seizoen een prijs… tot vorig seizoen. Na succesvolle passages bij Barcelona en Bayern München bleef zijn trofeeënkast leeg na zijn eerste seizoen bij Manchester City. De blauwe ploeg uit Manchester bleek niet meteen te kunnen wedijveren met de absolute top in de Premier League, Man City eindigde dat jaar derde met 15 punten minder dan Chelsea.

Toch legde Guardiola vorig seizoen al de basis voor de (prille) successen van dit jaar. De Catalaan was erop gebrand om van zijn ploeg één geheel te smeden. Hij wilde van Manchester City één grote familie maken, en zorgde er zo voor dat er zijn spelersgroep geen kliekjes ontstonden. Guardiola, die tegenwoordig elke bijnaam van elke speler kent, kreeg inspraak in de opbouw van een nieuwe kleedkamer. En dat hebben ze bij City geweten: de kleine kleedkamer onder het schuine dak waar spelers ver van elkaar zaten, werd ingeruild voor een rond exemplaar. Iedereen gelijk voor de wet, geen hoeken of kanten meer en de eerste stap in het masterplan.

Foto: mcfc

Volgende stap: de teamspirit verbeteren. De spelerskern van Manchester City, twee jaar geleden nog de oudste in de Premier League, kreeg een serieuze verjongingskuur. De Bruyne, Sane, Jesus zijn allemaal geboren in de jaren ‘90 en dat creëert een band. Op het veld probeert Guardiola de trainingssessies zo aangenaam mogelijk te maken, ook de jeugdploegen worden steeds vaker ingezet om de tegenstander van dat weekend na te bootsen.

Big Brother

Guardiola greep ook in in de eetgewoontes van zijn spelers. Hij nam voedingsdeskundige Silvia Tremoleda onder de arm, en die onderzocht welke speler welke voeding nodig had. Sergio Aguero en Nicolas Otamendi zitten sindsdien op een glutenvrij dieet. Guardiola treedt op als een Big Brother die elk aspect van zijn spelers wil verbeteren.

Maniakaal, maar met een doel. De Premier League winnen dit seizoen? City heeft nu al acht punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United, als het blijft flitsen zoals nu wordt het een lang seizoen voor de tegenstand. Maar eigenlijk kijkt iedereen bij Manchester City stiekem naar een andere trofee: de beker met de grote oren. De Champions League winnen, dat is geen enkele Engelse ploeg meer gelukt sinds 2012. Maar dit seizoen lijken ‘KDB’ en Pep serieuze kanshebbers.