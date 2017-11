Club-middenvelder weet waarom Ruud Vormer geen kans krijgt bij Oranje: “België wordt niet serieus genomen”

Dit weekend wordt de Belgische competitie opnieuw op gang getrapt na twee weken interlandvoetbal. De twee Nederlandse middenvelders van Club Brugge, Ruud Vormer en Jordy Clasie, bleven de voorbije twee weken in België. De eerste wacht nog steeds op een eerste cap bij Oranje, terwijl Clasie zijn plaats bij Nederland verloor door zijn bankzitterstatus bij Club. “Ruud is zeker weten goed genoeg voor het Nederlands elftal”, vertelt Clasie daarover aan het Algemeen Dagblad, “maar de Belgische competitie wordt niet serieus genomen.”

Ruud Vormer staat zondag ongetwijfeld in de basis tegen Waasland-Beveren, terwijl Jordy Clasie de bank zal halen. Ooit waren de rollen omgedraaid, want Vormer trok in 2014 naar Club Brugge omdat Clasie hem bij Feyenoord op de bank hield. Maar ondanks zijn opgebouwde status bij Club, haalde Vormer nog nooit de voorselectie van de Nederlandse nationale ploeg. Clasie, die is er wel vaak bij.

“Het Nederlandse elftal, dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk”, zo vertelt Ruud Vormer aan het Algemeen Dagblad. “Ik heb er echt geen behoefte meer aan. Ik doe hier m’n stinkende best, maar ik heb er nog nooit bijgezeten. Op een gegeven moment houdt het op”, klinkt het.

Nochtans zou Vormer niet misstaan bij Oranje, zo vindt Clasie. “Hij is zeker weten goed genoeg voor het Nederlands elftal. Het is duidelijk dat deze competitie helaas niet serieus genoeg wordt genomen”, aldus Clasie. “Nochtans is de Belgische competitie fysieker en wordt er beter verdedigd”, zo stelt Vormer. “En hier is er minder ruimte om te voetballen”, vindt Clasie.

Foto: BELGA

“Nooit echt mijn kans gehad”

Een eventuele toekomst bij Oranje hangt natuurlijk ook af van de nieuwe bondscoach bij onze Noorderburen. Als Ronald Koeman de nieuwe bondscoach wordt van Oranje, lijkt het helemaal over en uit voor de 29-jarige Vormer. Nu Frank De Boer openlijk verklaarde geen bondscoach te willen worden, lijkt Koeman de aangewezen man. En net hij hield Vormer halsstarrig op de bank bij Feyenoord. “Het is geen eerlijke strijd geweest, ik heb nooit echt mijn kans gehad”, aldus Vormer in AD over zijn tijd in Rotterdam.