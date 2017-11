Deze Russische schone moet samen met Gary Lineker de WK-loting in goede banen leiden

Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya zijn door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid om de WK-loting op 1 december in het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou in goede banen te leiden, zo maakte de FIFA vrijdag bekend.

Zij krijgen in de concertzaal van het Kremlin acht assistenten ter beschikking, een daarvan is de 91-jarige Nikita Simonyan, een voormalige international die tussen 1954 en 1958 voor de toenmalige Sovjet-Unie uitkwam. De overige zeven assistenten worden de komende dagen bekendgemaakt.

Lineker speelde met Engeland op de WK’s van 1986 en 1990. De 56-jarige voormalige aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en FC Barcelona werd op het WK in Mexico met zes doelpunten topschutter, vier jaar later leidde hij zijn land met vier treffers naar de halve finales. “Ik weet hoe spannend het is als de namen van je tegenstanders bekendgemaakt worden”, verklaarde Lineker, die tegenwoordig aan de slag is als presentator en analist bij de Britse openbare omroep BBC. “Het is heel speciaal om deze keer eens aan de andere kant te staan.”

А держите ещё одну частичку прекрасных новых «Лужников» (ссылка на весь ролик в описании профиля, да-да). Увидите вип-ложу, а ещё заберётесь на высоту 43 метра над уровнем поля. Прекрасно проведёте время! Een bericht gedeeld door Мария Командная 👄 (@komandnaya) op 7 Nov 2017 om 2:22 PST

Ook de Duitse voormalige spits Miroslav Klose maakt op 1 december deel uit van de ceremonie. Klose, de WK-topschutter aller tijden met zestien goals, werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland en mag in het Kremlin de Wereldbekertrofee op het podium brengen. Centraal staat echter de loting, waarbij het ook voor België uitkijken wordt uit welke hoeken van de wereld de WK-tegenstanders zullen komen. Net als voor het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.

