Ndikumana, ex-verdediger van onder meer AA Gent, overleden op 39-jarige leeftijd

De Rwandese voormalige verdediger Hamad Ndikumana is op amper 39-jarige leeftijd overleden.

De ex-international belandde in ons land via Turnhout (2000-2001), waarna hij naar Anderlecht trok maar er nooit een officiële wedstrijd zou spelen. Hij brak definitief door bij KV Mechelen (2002-2003), waarna hij bij AA Gent (2003-2005) 39 wedstrijden zou spelen. Daarna zette hij zijn carrière in Cyprus voort. Na zijn voetbalpensioen in 2011 keerde hij naar zijn geboorteland terug om er als assistent-coach in het voetbal te blijven.

De omstandigheden waarin de oud-voetballer om het leven kwam zijn voorlopig nog onduidelijk. Hij zou dinsdagavond overleden zijn na klachten over pijn in de borststreek.