Drie hooligans blijven in de cel voor rellen na Club-Antwerp

BRUGGE - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van drie hooligans van Club Brugge met een maand verlengd, voor hun rol in de rellen na de wedstrijd Club Brugge-Antwerp. Bij de rellen raakten twaalf politiemensen gewond en werd veel schade aangericht. Een van de verdachten maakte zelf beelden van de feiten.

Op 22 oktober kwam het na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. De relschoppers zorgden voor heel wat schade aan woningen en voertuigen. De politie werd bekogeld met allerhande projectielen waardoor maar liefst twaalf politiemensen verwondingen opliepen. Meerdere schilden en helmen van de politie werden tijdens de rellen vernield of beschadigd.

Om de daders te identificeren werden de beschikbare camerabeelden van de helikopter van de federale politie grondig geanalyseerd. De speurders maakten ook gebruik van de beelden die door omwonenden en getuigen aan de Brugse politie bezorgd werden. Brian V. (23) uit Roeselare filmde zijn eigen betrokkenheid bij de rellen. “Hij heeft zich de volgende dag aangegeven en de beelden aan de politie bezorgd. Mijn cliënt heeft spijt van zijn daden en zal zijn verantwoordelijkheid opnemen”, aldus meester Klaas Van Dorpe.

Ook twee andere verdachten werden maandagochtend opgepakt. Björn F. (35) uit Oostkamp staat al jarenlang bekend als voetbalhooligan. F. is een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de vechtpartij na Club Brugge-Napoli in november 2015. “Mijn cliënt had eerst zelf een supporter weggetrokken, maar toen de politie traangas gebruikte, ging bij hem het licht uit. Hij had niet de intentie om daarin betrokken te geraken”, aldus zijn advocaat Kris Vincke.

Kevin D. (30) uit Zedelgem wordt verdacht van de vernieling van het voertuig van een schoenmaker. De man vreest zijn job als stadsarbeider te verliezen. “Hij blijft erbij dat hij met dat karretje niets te maken heeft. Hij was meegelopen met de groep, om te zien wat er gebeurde”, aldus meester Franky Baert. Mogelijk zal de verdediging beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.