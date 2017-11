Niet De Bruyne maar ploegmaat is “Speler van de Maand” in Premier League

Leroy Sané scoorde drie keer in oktober en gaf evenveel assists in oktober, Kevin De Bruyne scoorde niet maar gaf wel drie assists waarvan twee aan… Sané.

Pe Guardiola werd overigens verkozen tot “Trainer van de Maand”. Manchester City speelde en won drie wedstrijden in oktober: 7-2 tegen Stoke, 3-0 tegen Burnley en 2-3tegen Westbromwich Albion.

What a month for @ManCity!@LeroySane19 scoops the October @EASPORTSFIFA Player of the Month award: https://t.co/vKabxSb68F pic.twitter.com/7KwkuWX3ey