Voetballer die in elkaar zakte op training, ontwaakt uit coma

Glenn Delagrense (27), de middenvelder bij Dosko Kanegem die plots in elkaar zakte tijdens een training, is vandaag uit zijn coma ontwaakt. De jongeman werd woensdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, vandaag werd hij uit wakker uit zijn kunstmatige coma.

Toen de 27-jarige Glenn uit Deinze zich plots onwel voelde tijdens een voetbaltraining, ging hij neerzitten om even op adem te komen. De situatie bleek erger dan gedacht, want niet veel later reageerde de jongeman niet meer. De hulpdiensten brachten Glenn in kritieke toestand naar het ziekenhuis waar hij in kunstmatige coma werd gehouden, tot vandaag.

“Blij dat je wakker bent”

Zijn zus, Gwenda Delagrense, plaatste zonet een bericht online. “Je bent terug wakker!” Delagrense lijkt dus aan de betere hand. Wat precies aan de oorzaak ligt van het plotse onwel worden van de jonge voetballer, is nog niet bekend. Volgens vrienden en kennissen was Glenn heel sportief. Van hartproblemen was nooit eerder sprake. Toch gebeurt het wel vaker: topsporters die zich plots uit het niets onwel voelen en vervolgens in kritieke toestand verkeren of - erger nog - plotseling sterven.