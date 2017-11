Nacer Chadli blesseert zich op training, West Brom-coach boos op Martinez

Rode Duivel Nacer Chadli heeft donderdag tijdens een trainingssessie bij zijn club West Bromwich Albion een scheur opgelopen in de dij. Dat bevestigden de Baggies op hun website. West Brom-coach Tony Pulis legde in een verklaring de schuld van zijn blessure bij de Rode Duivels. “We waren teleurgesteld dat hij twee keer negentig minuten speelde met België.”

Nacer Chadli stond zowel tegen Mexico (3-3) als tegen Japan (1-0) negentig minuten tussen de lijnen. Tegen Japan was hij diep in de tweede helft nog beslissend met een knappe assist op doelpuntenmaker Romelu Lukaku. Die overdadige speeltijd zou volgens Pulis de oorzaak van de blessure zijn. “We zijn erg teleurgesteld met de manier waarop Nacer is teruggekeerd. Hij heeft twee volledige matchen achter de rug, en dat resulteerde donderdag in een blessure op training. We moeten afwachten hoe lang hij nu out is.”

Chadli kent een moeilijk seizoen bij West Bromwich. De 28-jarige buitenspeler kwam nog maar drie keer in actie voor de Baggies en sukkelde ook in het begin van het seizoen al met kwaaltjes. “Nacer miste al de voorbereiding”, vervolgde Pulis. “We speelden hem uit in enkele partijen, maar hij voelde zich nooit honderd procent fit. Ik denk dat het feit dat hij twee volledige partijen met België heeft gespeeld in nauwelijks enkele dagen tijd ongunstig voor hem is geweest. Nacer onderging intussen een scan en blijkt een scheur te hebben.”

Het is niet de eerste keer dat over het kanaal naar wedstrijden met de Belgische nationale ploeg wordt gewezen als het gaat over blessures van spelers van de Rode Duivels. Eerder liepen Vincent Kompany (Manchester City) en Marouane Fellaini (Manchester United) tegen respectievelijk Gibraltar en Bosnië al kwetsuren op, waardoor ze enige tijd aan de kant stonden bij hun team. Kompany herstelt momenteel nog steeds van de kuitblessure die hij eind augustus opliep.