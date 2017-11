Vanhaezebrouck zoekt oplossing voor geschorste Teodorczyk: “Maar hij blijft de spits met het meeste potentieel”

Anderlecht speelt zaterdag tegen Moeskroen zonder Lukasz Teodorczyk. De Poolse spits zit zijn eerste van twee schorsingsdagen uit , dus moet Hein Vanhaezebrouck een oplossing zoeken. “Ik heb twee opties, dus ik moet een keuze maken. Die heb ik nog niet gemaakt”, klonk het vrijdag op de persconferentie van Anderlecht.

“Ik heb inderdaad nog maar twee opties over om Teodorczyk te vervangen”, verwees Hein Vanhaezebrouck naar spitsen Hamdi Harbaoui en Robert Beric. “Het zijn twee dezelfde types, maar ze hebben wel elk hun kwaliteiten. Harbaoui heeft de capaciteiten en een grote motor, hij moet zich blijven tonen. Dat hij teleurgesteld zou zijn als hij niet start? Zo wil ik het ook zien. Ik wil geen spelers die blij zijn dat ze bij Anderlecht zitten, of ze nu in de tribune moeten plaatsnemen of niet.”

Of krijgt toch Robert Beric (eindelijk) zijn kans? “Ik kan natuurlijk niet én Hamdi en Beric een kans geven. Beric zijn moment komt wel nog. Van onze drie spitsen beschikt Teodorczyk misschien wel over het meeste potentieel om te spelen bij Anderlecht. Dat heeft hij vorig seizoen bewezen, maar nu zit hij in een minder moment”, zo weet ook Vanhaezebrouck.