Pijnlijk: Italianen hadden hun hotel in Rusland al geboekt, maar Denen lijken ervan te profiteren

Nadat de Italianen er afgelopen maandag niet in slaagden Zweden opzij te zetten in de Europese barrages voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland, moeten ze nu mogelijk ook hun Russisch hotel laten aan een Scandinavisch land. Denemarken, dat in de barrages afrekende met Ierland, zou volgens het Deense tv-station TV2 zijn oog hebben laten vallen op een Russische accommodatie, die door Italië al was vastgelegd.

De Italianen rekenden zich zichtbaar zeker van winst in de play-offs tegen Zweden en legden hun hotel in Rusland voor komende zomer al vast. Dat bleek een serieuze misrekening. Denemarken kon zich wel plaatsen en overweegt de accommodatie van de Squadra Azzurra over te nemen.

Claus Bretton-Meyer, CEO van de Deense voetbalbond (DBU), gaf aan dat “de wensen van de Italianen en de Denen erg verschillend zijn”. “Maar we moeten nemen wat er nog beschikbaar is”, klonk het. “De beste locaties zijn al in handen van de grote landen.”