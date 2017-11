Wat met Lukaku? Mourinho verrast: “Ibrahimovic is klaar om te spelen”

Manchester United-coach José Mourinho heeft vrijdag op MUTV, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Newcastle United, verrassend nieuws naar buiten gebracht. “Ibrahimovic kan zaterdag zijn rentree maken”, liet Mourinho optekenen.

De 36-jarige Ibrahimovic liep in april een zware knieblessure op tijdens het Europa League-duel met Anderlecht. Zijn terugkeer was voorzien voor eind december, maar zou nu plots veel eerder kunnen. Wat er dan met Romelu Lukaku, de vaste spits en topschutter bij United, moet gebeuren bij een terugkeer van Zlatan is nog niet duidelijk.

Mourinho bevestigde ook dat de Franse middenvelder Paul Pogba en de Argentijnse verdediger Marcos Rojo eveneens terugkeren uit blessureleed. Pogba kwam sinds half september niet meer in actie met een hamstringblessure, Rojo sukkelde met knieproblemen.

Manchester United staat momenteel tweede in de Premier League, op acht punten van leider Manchester City.