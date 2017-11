Club Brugge-coach Ivan Leko steekt de loftrompet over tegenstander én transferdoelwit Morioka

Club Brugge kon de voorbije twee weken rustig toeleven naar de wedstrijd tegen Waasland-Beveren, komende zondag. De meeste spelers bleven in Brugge tijdens de interlandbreak, ondanks het 0-0 gelijkspel tegen Anderlecht staat blauw-zwart nog steeds zes punten los op kop. Maar coach Ivan Leko is op zijn hoede voor Waasland-Beveren: “Het is het positieve verhaal van dit seizoen. En Morioka (transfertarget van Club Brugge, red.) is een topper met rendement”, klonk het vrijdag.

“Philippe Clement heeft Waasland-Beveren mooi voetbal laten spelen, met mooi voetbal, met durf en geloof in eigen kunnen”, aldus Ivan Leko, die ook nog samenspeelde met Clement bij Club Brugge. “Waasland-Beveren is het positieve verhaal van dit jaar in de Jupiler Pro League, daar worden ze ook voor beloond”, klinkt het.

Bij Waasland-Beveren speelt ook de revelatie van het seizoen, Ryota Morioka. Club Brugge heeft de Japanner, die deze zomer meer dan waarschijnlijk ook op het WK aanwezig is, op de radar staan. Ivan Leko is alvast fan van de middenvelder. “Hij is een topper met rendement. Ik vind hem één van de beste spelers in onze competitie. Kijk naar zijn statistieken, hij heeft talent, kan infiltreren, scoort en geeft assists”, steekt Leko de loftrompet. “Of ik hem bij Brugge wil? Dat is niet aan mij om dat te zeggen. Ik vind hem gewoon een goede speler. Maar het is natuurlijk nog anders om te spelen bij Club Brugge of Anderlecht dan bij Waasland-Beveren”, blijft de Kroaat realistisch.