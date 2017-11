Moskou vreest tekort aan hotelkamers tijdens WK voetbal

Moskou vreest een tekort aan hotelkamers in de stad voor volgende zomer op het WK voetbal, zo maakte Alexeï Tikhonov, de verantwoordelijke voor hotels in het departement van sport en toerisme in de Russische hoofdstad, vrijdag bekend.

“We vrezen dat de beschikbare hotels eind december al volzet zullen zijn”, verklaarde hij in een interview aan nieuwsagentschap Ria Novosti. Volgens het organisatiecomité (LOC) klopt die informatie niet. Zij bevestigen dat zestig procent van de kamers momenteel reeds gereserveerd is, maar dat er geen reden tot paniek is omdat het aantal beschikbare kamers in Moskou aan de normen van de FIFA voldoet. Volgens de Wereldvoetbalbond zijn er al 160.000 tickets verkocht voor de wedstrijden in Moskou en kunnen er in de stad 177.000 personen overnachten.

Het WK wordt gespeeld in elf Russische steden. In Moskou staan er met het mythische Luzhnikistadion en het stadion van Spartak Moskou echter twee WK-stadions, met als logisch gevolg een veel grotere toeloop van supporters. Ook de Belgen verblijven tijdens het WK in de buurt van de hoofdstad. De KBVB heeft een optie genomen op de Moscow Country Club als verblijfplaats voor de Rode Duivels.