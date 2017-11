Conte bevestigt enkelblessure van Batshuayi, ook Musonda buiten strijd

Chelsea-coach Antonio Conte heeft vrijdag op de persconferentie, een dag voor de verplaatsing in de competitie naar West Bromwich Albion, bevestigd dat Michy Batshuayi out is met een enkelblessure. Charly Musonda sukkelt dan weer met kniepijn.

“Batshuayi heeft een probleem aan zijn enkel, Musonda aan de knie”, liet Conte optekenen zonder uit te weiden over de duur van onbeschikbaarheid van beide spelers. Batshuayi liep zijn enkelblessure op tijdens de voorbereiding van de Rode Duivels op de oefeninterland tegen Mexico, vorige week vrijdag. Over de blessure van Musonda is niet bekend wanneer hij ze opliep.

Verder kan Conte op bezoek bij WBA, waar Nacer Chadli ontbreekt met een dijblessure, nog niet rekenen op Victor Moses. De Nigeriaan sukkelt al een tijdje met een hamstringblessure. “Moses maakt progressie”, legde Conte uit. “Ik hoop hem volgende week terug te zien.” Gary Cahill is wel opnieuw helemaal fit.

Chelsea moet winnen in The Hawthorns om het sprankeltje hoop dat de Blues hebben om hun titel te verlengen, te behouden. Conte en co staan momenteel vierde, met 22 punten, negen minder dan leider Manchester City.

