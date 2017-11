Eden Hazard en Michy Batshuayi onthullen wie het Belgische WK-lied zal maken

Het WK voetbal komt steeds dichterbij en dus wordt het stilletjes aan tijd om het Belgisch WK-lied in elkaar te boksen. Het lied van Euro 2016 werd gemaakt door Dimitri Vegas & Like Mike (Melody), het Belgisch WK-lied van 2014 kwam van Stromae (Ta Fête). Voor het WK in Rusland gaat de eer naar de Brusselse rapper Damso.

Damso, een Brusselse rapper met Congolese roots, is misschien niet zo bekend bij het grote publiek maar is internationaal wel een grote naam. De 25-jarige William Kalubi (25), Damso’s wettelijke naam, scoorde met zijn jongste plaat dubbel platina in Frankrijk en haalde ook goud in België. Eden Hazard en Michy Batshuayi zijn alvast opgezet met de keuze voor Damso. Het WK-lied zal in april van volgend jaar klaar zijn.