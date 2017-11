Christensen en Westelse ‘biergooier’ verzoenen zich

De plooien tussen Daniel Christensen en de supporters van Westerlo zijn weer gladgestreken. De Deen heeft zich gisteren in een persoonlijk gesprek verzoend met de supporter die vorige week een bekertje bier op het veld gooide.

“Ik ben heel hard geschrokken en heb spijt van wat er gebeurd is”, toonde de ‘biergooier’ zich nog steeds onder de indruk van de omstandigheden. “Van kwaad opzet was er zeker geen sprake. Het is nooit mijn bedoeling om met dat bekertje die speler te raken. Uit frustratie om de tussenstand had ik dat bekertje in de lucht gegooid. Ik had zelfs niet door waar het heen geen, want ik keek weg van het veld.”

Christensen, die na de wedstrijd demonstratief verhaal ging halen bij de fans, toonde begrip. “Ik zie dat hij nog steeds zwaar aangedaan is. Voor mij zijn die excuses voldoende om dit voorval achter ons te laten.”

Voor Westerlo krijgt het incident mogelijk nog een staartje. Omdat de wedstrijd tegen Union werd stilgelegd, riskeert de club een boete van 10.000 euro. Op 14 december komt de zaak voor. Westerlo hoopt door haar onberispelijk verleden op de vrijspraak. De supporter ging zich na de wedstrijd aangeven bij de politie en riskeert zes maanden stadionverbod.