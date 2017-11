Fellaini aangeboden bij topclub maar dat liep niet zoals gehoopt, Mourinho wil opnieuw Chelsea-sterkhouder

De Europese transfermarkt mag dan wel gesloten zijn, dat wil niet zeggen dat er geen geruchten circuleren in de voetbalwereld. Zo lijkt Manchester United druk bezig met versterkingen en werkt Marouane Fellaini aan zijn toekomst.

Fellaini is na dit seizoen einde contract bij de Red Devils en de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst slepen al weken aan. United zou de Rode Duivel een contractverlenging van één seizoen willen laten ondertekenen omdat die 30 jaar wordt. Fellaini wil echter meer en weigerde onlangs nog een nieuw voorstel, terwijl José Mourinho vooral verveeld zit met de zaak. Vorige maand zei de Portugees nog “bezorgd” te zijn over de hele situatie. Geen wonder aangezien Mourinho fan is van ‘Big Fella’.

Mourinho wil vermijden dat Fellaini komende zomer gratis de club verlaat en een verkoop in januari lijkt niet aan de orde, maar zolang er geen overeenkomst gesloten wordt… Aan interesse is er geen gebrek. Vooral in Turkije zijn ze wild van de Rode Duivel. Zo zou Besiktas Fellaini heel graag in huis halen, ook al wil onze landgenoot liefst evenveel of meer verdienen dan zijn huidige weeksalaris van 135.000 euro bij Man United.

Fellaini’s manager Colin Pomford wil de opties van de Rode Duivel open houden en spreekt met een aantal clubs. Daarbij zou ook Juventus zitten. Fellaini werd volgens de betrouwbare Juve-volger van Goal.com Romeo Agresti zelfs aangeboden bij de Italiaanse kampioen. Alleen verliep dat niet zoals Pomford gehoopt had. De Oude Dame bedankte namelijk vriendelijk voor het voorstel omdat ze geen interesse hebben.

Op zich is Juventus geen lukraak gekozen bestemming voor ‘Big Fella’. De Bianconeri zijn op zoek naar versterkingen in het middenveld, met een focus op meer spierkracht en loopvermogen. Fellaini past op zich in de plaatje maar Juve verkiest jongere opties als Emre Can (Liverpool), Leon Goretzka (Schalke) en Sergej Milikovic-Savic (Lazio).

Foto: Photo News

“Mourinho wil Chelsea-verdediger”

Ondertussen zoekt Man United naar versterkingen en Mourinho heeft volgens The Express zijn zinnen gezet op een nieuwe centrale verdediger. Dat zou niemand minder dan David Luiz moeten worden. De Braziliaan is niet meer onaantastbaar voor Blues-coach Antonio Conte en werd twee weken geleden zelfs uit de selectie gelaten voor de topper tegen… United.

Luiz zou bovendien in de clinch gegaan zijn met zijn trainer na de met 3-0 verloren Champions League-wedstrijd tegen het AS Roma van Radja Nainggolan. Mourinho zou de situatie van Luiz dan ook aandachtig in de gaten houden aangezien hij een betrouwbare partner wil van Eric Bailly.

De vraag is echter of Chelsea opnieuw een speler zou verkopen aan de grote concurrent uit Manchester. Afgelopen zomer lieten de Blues Nemanja Matic vertrekken naar United, tot ongenoegen van heel wat supporters en ongeloof van de meeste voetbalanalisten.