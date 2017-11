Hij was geen hoogvlieger bij Anderlecht, maar nu wordt Stefano Okaka gelinkt aan een potentiële toptransfer

Hoe zou het nog zijn met Stefano Okaka? De Italiaanse spits zat een tijdje bij Anderlecht, maar maakte in de zomer van 2016 de overstap naar Premier League-club Watford. Ook al heeft hij het daar heel moeilijk, verschillende bronnen linken Okaka aan een transfer.

Okaka speelde één seizoen in Brussel en scoorde zeventien doelpunten voor paars-wit in 2015/2016. Dat was niet genoeg voor de titel dat seizoen en na een clash met coach René Weiler werd hij voor zes miljoen euro verkocht aan het Engelse Watford. In de Premier League trof de Italiaan vorig seizoen vier keer raak in negentien optredens.

Dit seizoen scoorde Okaka in de openingswedstrijd van de Hornets tegen Liverpool, maar sindsdien deed hij nog maar één minuut mee. Hij sukkelde met blessures en werd ook een tijdje disciplinair geschorst. Dat Okaka mag vertrekken bij Watford is niet meer zo geheim en dus duiken er nu verschillende potentiële bestemmingen op, met de wintertransfermarkt in aantocht.

Volgens France Football zijn drie Franse eersteklassers geïnteresseerd in de diensten van de Italiaan. Wie dat precies zijn, kan het niet zeggen. Geen nood, het Italiaanse Tuttomercatoweb beweert te weten dat één van die clubs Olympique Marseille is. Daarnaast zou Okaka ook op de verlanglijst van Serie A-topclub AC Milan staan, aldus ook Corriere dello Sport.

De Rossoneri doen het veel minder goed dan verwacht maar gaven deze zomer wel enorm veel geld uit. Om te vermijden dat ze volgende zomer in financiële moeilijkheden komen, wil Milan minstens één speler verkopen. Daarbij vallen de namen van Suso en André Silva. Okaka zou een goedkope optie zijn om een van die twee te vervangen in de aanval. De transferprijs van de Italiaan is serieus gezakt nadat Watford afgelopen zomer nog 20 miljoen euro vroeg aan Sevilla en de speler zelf Udinese weigerde.

Afwachten dus of Okaka in januari terugkeert naar de Serie A, waar hij tot nu toe 105 wedstrijden speelde voor onder andere Sampdoria en AS Roma.