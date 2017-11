PSG laat Thomas Meunier dit weekend rusten tegen Nantes

Paris Saint-Germain rekent komende zaterdag (om 17u00) in de competitiewedstrijd tegen FC Nantes niet op Rode Duivel Thomas Meunier. De rechtsachter zit niet in de selectie van de Parijzenaars voor de thuiswedstrijd tegen het team van landgenoten Yassine El Ghanassy en Joris Kayembe.

PSG gaf geen reden voor zijn afwezigheid, maar in de Franse pers wordt gesuggereerd dat Meunier sukkelt met enkele kleine kwaaltjes. Ook zou hij van tijd tot tijd nog last hebben van de enkel, waaraan hij aan het einde van vorig seizoen geopereerd werd. Naast de langdurig geblesseerde Thiago Motta is ook Presnel Kimpembe (schorsing) nog afwezig.

PSG is koploper in Frankrijk met 32 punten uit 12 wedstrijden. Nantes, onder leiding van Claudio Ranieri, staat vijfde met 23 punten. Bij de geelhemden zit El Ghanassy in de selectie, Joris Kayembe herstelt nog van een kruisbandblessure.