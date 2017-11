Een jaar na vliegtuigramp viert Chapecoense weer: club verzekert behoud in Braziliaanse eersteklasse

Net geen jaar na de tragische vliegtuigramp die bijna hun volledige team wegvaagde, kan er weer gelachen worden bij Chapecoense. De Braziliaanse club leek even op weg naar de degradatie, maar verzekerde donderdagnacht het behoud in de Serie A.

Dankzij een 2-1 zege tegen Vitoria kan Chapecoense, dat vorig seizoen de Copa Sudamericana won, met nog drie speeldagen te spelen niet meer op een degradatieplaats terechtkomen. Daar stond het nog acht speeldagen geleden maar vier zeges en drie draws later is er van het degradatiespook geen sprake meer. Geen wonder dat de voltallige club dat dan ook uitbundig vierde in de kleedkamer!

E A COMEMORAÇÃO NÃO PODIA SER DIFERENTE!!

Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!

VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/zVvFUnrThk — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 17 november 2017