Het mysterie achter de schorsing van Aubayemang: deze theorieën doen de ronde over de maatregel van Dortmund

Het zit wat scheef in de relatie tussen Pierre-Emerick Aubameyang en zijn club Borussia Dortmund. De topspits werd om disciplinaire redenen buiten de selectie gehouden voor de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart. De Duitse club liet de reden achterwege in zijn officiële communicatie en dus zijn enkele theorieën ontstaan over de schorsing van de Gabonese goalgetter.

Theorie 1: te laat op training

Aubameyang scoorde dit seizoen al tien keer in elf wedstrijden en sloeg de afgelopen week twee interlands van Gabon over om zich volledig op Borussia Dortmund te kunnen focussen. Trainer Peter Bosz vertelde woensdag nog dat hij de aanwezigheid van zijn topschutter op de training erg waardeerde.

Volgens BILD kwam de 29-jarige aanvaller echter regelmatig te laat op training. Zo ook deze week, toen hij 20 minuten te laat zou geweest zijn voor de laatste training voor Stuttgart. Volgens de Duitse krant dacht Aubameyang dat de teambus om half drie vertrok terwijl die eigenlijk om 14:00u koers richting Stuttgart zette. “Ik snap het niet, ik wilde niet te laat komen”, vertelde de spits aan BILD.

Theorie 2: klikkende ploegmaats

Der Westen spreekt echter van iets grotere problemen bij Dortmund. Volgens de krant zouden verschillende ploegmaats van Aubameyang het helemaal gehad hebben met de lakse en arrogante attitude van hun goalgetter uit Gabon. Bepaalde spelers zouden al meermaals gaan klagen zijn bij Bosz over Aubameyang, die daardoor gefrustreerd is geraakt.

Opvallend is ook dat de spits vorig jaar in november al eens geschorst werd toen hij een trip maakte naar Milan, waar hij in de jeugd speelde, zonder medeweten van de club. Hij miste toen het Champions League-duel tegen Sporting Lissabon. BILD meldt dat Aubameyang deze week richting Barcelona reisde, zij het met medeweten van BVB. Al kwam hij dus weer te laat terug en dat zou zijn ploegmaats al langer tegen de borst stuiten.

Theorie 3: video met freestyler

En dan is er ook nog de theorie van de video. Aubameyang zou deze week zonder toestemming van Borussia Dortmund een videoclip hebben opgenomen met freestyle voetballer Sean Garnier. En dat op het trainingsveld van de Duitse topclub. Daarvan plaatste Garnier twee dagen geleden een foto op zijn Instagram-account. BVB zou vooral niet kunnen lachen met het feit dat Garnier gesponsord wordt door Red Bull, de hoofdsponsor van rivaal RB Leipzig.