Tielemans en AS Monaco geraken niet voorbij staartploeg, ook Januzaj en Sociedad kunnen niet winnen

Brussel - AS Monaco is vrijdag op de dertiende speeldag in de Franse Ligue 1 niet verder geraakt dan een draw op het veld van Amiens (1-1). Bij de Monegasken maakte Rode Duivel Youri Tielemans de partij vol.

Stevan Jovetic (67.) wiste voor de bezoekers het openingsdoelpunt van Serge Gakpe (31.) uit. In de stand blijft Monaco met 29 punten tweede. Het ongenaakbare PSG (32 ptn) kan zaterdag mits winst tegen Nantes de kloof vergroten tot zes punten. Amiens is zeventiende en staat net boven de degradatiestreep.

In de Spaanse Primera Division deelden ook Real Sociedad en Girona de punten na een 1-1 gelijkspel. Adnan Januzaj stond in de basis en werd na 80 minuten naar de kant gehaald. Girona is na een knappe 10 op 12 opgeklommen naar een tiende plaats in de stand. De Catalanen verzamelden 16 punten. Sociedad heeft twee punten minder en bezet de zevende positie.