Sá Pinto en Gerets over Standard: “Iedereen wou me vermoorden nadat ik tussen de supporters was gesprongen”

Uit een eerder interview: “Die Sá Pinto hééft iets, ik zou wel eens een koffie met hem willen drinken.” De kennismaking van Eric Gerets met de driftige coach van Standard werd een hele lunch, in de buik van Sclessin zelfs. Relaas van een heerlijk warme ontmoeting in restaurant Rouge du Poivre. Rode peper, het is geen toeval. De coach ratelt, het icoon monkelt bedachtzaam. Maar het zijn twee gelijkgestemde zielen.