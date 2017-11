Van inbraken tot pure haat: Op bezoek bij de Belgische kolonie van Olympiakos: “Toen ik een koffie ging drinken, klonk het van: ga weg”

Inbraken, een voorzitter die moet opstappen wegens omkoperij, supporters vol haat, een knokpartij, een trainersontslag door traangas, maar evenzeer een ­gelijkspel tegen Messi. Het is niet dat de Belgische kolonie bij de Griekse landskampioen Olympiakos zich al verveeld heeft. Uw krant trok naar vier voorlopig nog ex-Rode Duivels in Athene, op zoek naar gepeperde verhalen en ongezouten meningen. ­“Als je ziet wie er tegenwoordig allemaal bij is, verdient Björn Engels het om opgeroepen te worden.”