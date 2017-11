COLUMN. “Alleen voetballers denken nog dat het mannelijk is als je een vrouw penetreert. Doe het maar eens bij een man”

Dat de bedrijfstak voetbal nog honderden jaren is verwijderd van homoacceptatie werd weer maar eens duidelijk toen enkele dagen geleden het ­verhaal rondging dat Michy Batshuayi, spits van Chelsea, aan zijn medespelers had verteld dat hij homoseksueel is. Het gaat mij hier nu niet om de feiten, maar om de ­bekende voetbalreflex als het om andersdenkenden en ­anderslevenden gaat.

Michy Batshuayi reageerde alsof hij van satanisme werd beschuldigd en alle mensen die in het bericht geloofden, ­reageerden alsof het monster van Loch Ness eindelijk op het land was gesleurd. In geen ...