CLUBNIEUWS. Het plan Vanhaezebrouck: Anderlecht met verrassende basisploeg tegen Moeskroen

Na al het geweld van de WK-kwalificaties en oefeninterlands is het dit weekend opnieuw de beurt aan het clubvoetbal. Zaterdag trekt Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht naar Moeskroen. Als Hein zijn plan definitief doorzet, wijzigt hij vanavond opnieuw zijn basiselftal. Ondertussen beschikken ze bij Club over een nagenoeg fitte kern. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Mitrovic onzeker, Esiti raakt allicht fit

Mitrovic kampt met een enkelblessure en kreeg donderdag een inspuiting waardoor hij pas ten vroegste vandaag de training kan hervatten. Esiti (adductoren) tekende alweer present op training en komt in aanmerking voor een selectie. Kalu (knie) en Simon (voet) zijn ook weer fit. Raskin, Chakvetadze en Schoofs hebben nog wat lichte hinder aan de buik­spieren, terwijl Tekie (spierblessure) individueel traint. Neto revalideert verder.

Excel Moeskroen Excel Moeskroen Anderlecht Anderlecht

Als hij zijn plan definitief doorzet, wijzigt Hein Vanhaezebrouck vanavond op Moeskroen opnieuw zijn basiselftal. Belangrijkste slachtoffer is aanvoerder Sofiane Hanni, die al even onder zijn niveau presteert. De verrassingen in het team zijn: Bruno, Stanciu, Boeckx en Sa. Omdat Anderlecht in de volgende dertig dagen acht matchen speelt, is rotatie ook nodig.

Op 17 december trekt Anderlecht naar Club Brugge voor de topper. Daarvoor speelt het zowat om de drie dagen een wedstrijd, onder meer in de Champions League tegen Bayern en Celtic en in de beker tegen Standard. Door dat overvolle programma wil Hein Vanhaezebrouck niet telkens voor dezelfde, vaste basisploeg kiezen. Zo moet Sofiane Hanni in Moeskroen in principe toekijken.

Nochtans startte de kapitein tot nu toe elke keer onder het bewind van Vanhaezebrouck, maar alleen tegen KV Mechelen was hij beslissend met twee assists. Het publiek morde al langer omdat Hanni niet meer zo efficiënt was als vorig jaar en nu ziet het ernaar uit dat ook de coach ingrijpt. Tegelijkertijd betekent het ook dat Nicolae Stanciu nog eens die speelkans krijgt waar hij zo hard om zeurt.

Het paars-witte middenveld zal trouwens ook opvallend ogen, met de controlerende ruit Kums-Dendoncker- Trebel-Stanciu. Jawel, Dendoncker moet een extra buffer vormen op het middenveld omdat Vanhaezebrouck met Onyekuru, Harbaoui en Bruno voor drie echte aanvallers wil kiezen.

Dat Hamdi Harbaoui de geschorste Teodorczyk vervangt, is uiteraard geen verrassing, maar dat Massimo Bruno de voorkeur krijgt op Appiah en Chipciu, is dat wel. Bruno viel al meer dan eens naast de kern, onlangs nog tegen Club Brugge en op PSG. De rechtsbuiten heeft deze week dus blijkbaar uitstekend getraind.

Al komen sommige wijzigingen er ook door blessures. Zo staat Boeckx in de goal omdat Matz Sels nog niet honderd procent fit is na een kniepeesblessure. Sels test vandaag nog wel, maar wordt in principe gespaard voor het duel met Bayern van woensdag. Pieter Gerkens sukkelt dan weer met een voetblessure en Ivan Obradovic keerde pas donderdagavond terug van zijn Aziëtrip met Servië. Al moet Obra zich, met het oog op zijn WK, toch zorgen maken als hij straks weer steevast naar de bank verdwijnt.

Achteraan in de driemansdefensie valt vooral het ontbreken van Uros Spajic op. De centrale verdediger was niet opgeroepen voor Servië en trainde bij Anderlecht, maar mogelijk wil hij nog niet te veel risico’s nemen na zijn enkelblessure. De Servische beer stond eerder dit seizoen al weken aan de kant en de Portugees Josué Sa voelt zich klaar om zijn taken over te nemen.

Als hij vandaag niet meer schakelt, zijn de plannen van Hein Vanhaezebrouck dus al klaar.

ANTWERP. Gevaert betreurt korte terugkeer

Afgelopen seizoen keerde David Gevaert nog even terug naar Antwerp. Als veldtrainer naast John Bico. Een verrassing voor iedereen. En een vergissing, zo bleek achteraf. “Dat had ik nooit mogen doen”, beseft Gevaert. “Daar had ik al snel spijt van. Ik liet er zelfs een andere 1B-ploeg voor staan. Achteraf bekeken was dat niet zo verstandig, natuurlijk.”

CLUB BRUGGE. Mooie woorden voor Morioka

Mooie woorden van Ivan Leko voor Ryota Morioka, de Japanse sensatie van Waasland-Beveren. Club Brugge toont interesse voor de aanvallende middenvelder en de Brugse coach liet gisteren uitschijnen dat hij de komst van de international wel ziet zitten. “Het is mijn beslissing niet, maar hij is een echte topper.”

Hij zat net niet te kwijlen waar we bij zaten. “Ryota Morioka? Een fantastische speler”, prevelde Leko oprecht. Club Brugge volgt de Japanse sensatie van Waasland-Beveren van dichtbij en zou de aanvallende middenvelder naar verluidt tijdens de winter graag binnenhalen.

Morgen zondag mag Morioka eerst nog eens auditie komen doen in Jan Breydel. Die passage wordt in Brugge gegarandeerd met argusogen gevolgd. “Hij is een echte topper. Talent, infiltratie, laatste pass: een hele goeie.”

Op de vraag of hij Morioka graag in januari ook effectief aan de kern wil toevoegen, antwoordde Leko ontwijkend. “Dat is mijn beslissing niet. Spelen voor Beveren is ook niet zoals spelen voor Club of Anderlecht. Maar qua kwaliteit en wat hij tot nu toe gepresteerd heeft, is hij voor mij één van de beste spelers van onze competitie.”

Mogelijk speelt Club Brugge niet voor het laatst thuis tegen Waasland-Beveren dit seizoen, want de ploeg van oude bekende Philippe Clement staat momenteel vijfde. Al zou een eerste deelname aan Play-off 1 een echte stunt zijn. “Als je na veertien speeldagen vijfde staat, betekent dit dat je kwaliteit genoeg hebt om een serieuze kandidaat te zijn voor Play-off 1.”

Leko liet ook nog uitschijnen dat Hubert, Vossen en Diaby zondag waarschijnlijk opnieuw de voorkeur krijgen op Horvath – die blunderde met de VS – Wesley en Dennis. Keuze genoeg alvast, want op Touba na is de hele kern fit.

Club vat de wedstrijd van zondag aan met twee spelers die op één kaart van een speeldag schorsing staan. Zowel Nakamba als Decarli verzamelden al vier gele kaarten. Als een van beiden geel pakt, mist die de match thuis tegen Zulte Waregem. Nakamba staat in de basis, Decarli wordt op de bank verwacht. Enkel Touba is out. Het wordt afwachten of De Bock en Refaelov weer in de selectie zitten nadat ze gepasseerd werden op Anderlecht.

GENK. Brabec vervangt geschorste Colley

Brabec vervangt de geschorste Colley centraal achterin. Karelis ligt in poleposition om de plaats in te nemen van de geblesseerde Samatta. Derde doelman Coucke (rug) legt zaterdag nog een test af. Uronen had eind september last van de knie en bleef nu in België achter om zich te focussen op de training. Hoe is het met zijn knie? “Goed, ik ben 100 procent fit. Hier heb ik het extra werk kunnen doen dat ik nodig had en het was fijn om thuis te blijven.”

KV KORTRIJK. Ouali en De Smet opnieuw in selectie

Ouali maakt opnieuw deel uit van de kern. Onder ex-coach Anastasiou was hij in de B-kern verzeild geraakt, maar van De Boeck kreeg hij een nieuwe kans. De spits toonde zich gretig op training en in de gewonnen oefenmatch van deze week. Ook De Smet is er weer bij, na een afwezigheid van vier weken. De Boeck zal waarschijnlijk opteren om met twee verdedigende middenvelders te spelen, zijnde Van Der Bruggen en Azouni, en een sterk blok neerzetten.

KV OOSTENDE. Gano opnieuw in selectie

Het ziet ernaar uit dat Zinho Gano opnieuw op de bank zal zitten bij KVO. De voorbije twee matchen viel de recordaankoop naast de kern na een incidentje met Custovic. Oostende neemt wel 19 man mee naar Standard, maar omdat daar drie doelmannen bijzitten, is het logisch dat derde keeper De Bie straks afvalt. Op het middenveld neemt Özkan de plaats in van de geschorste Jali. Rajsel en Jonckheere zijn nog out.

LOKEREN. Skulason fit, Overmeire en Miric out

Ari Skulason keerde gisteren terug naar Lokeren en trainde mee met de groep totdat hij moest afhaken met stijfheid aan de hamstrings. Zaterdag wordt bekeken of hij wedstrijdfit raakt voor de derby tegen AA Gent. Peter Maes kan geen beroep doen op aanvoerder Killian Overmeire en Marko Miric. Robin Söder was gisteren nog ziek.

STVV. Zonder Griekse krijgers Charisis en Kitsiou

Bij Charisis en Kitsiou ontbrak de frisheid de jongste dagen op training, Jonas De Roeck neemt met hen geen risico’s. Daardoor depanneert Casper De Norre op de rechtsachter, hij krijgt de voorkeur op Dussaut. Gueye is eindelijk weer fit, hij start op de bank. Vetokele blijft in de lappenmand. “Wat hem betreft, mik ik op de match tegen Moeskroen”, aldus De Roeck.

WAASLAND-BEVEREN. Moren vervangt geschorste Camacho

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement keert zondagavond voor het eerst als hoofdcoach terug naar Club Brugge. De 43-jarige oefenmeester kan opnieuw een beroep doen op de Finse centrale verdediger Valtteri Moren, die wellicht meteen in de basis verschijnt door de schorsing van Rudy Camacho.

ZULTE WAREGEM. Bossut eind november weer in doel?

De revalidatie van Bossut aan de buikspieren verloopt vlot. Als alles goed blijft gaan, kan de doelman volgens Dury op 27 november zijn rentree maken met de beloften op bezoek bij Anderlecht. Olayinka (knie) zal niet in actie komen tegen RC Genk. Ook De Mets (knie) en Jensen (knie) zijn niet speelklaar. Datzelfde geldt voor Derijck, die verder werkt aan zijn rentree na vocht in de knie.