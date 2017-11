Twee kandidaten brengen bod uit op Anderlecht: duo Vandenhaute-Gheysens en steenrijke Rus

Brussel / Anderlecht - Voetbalclub Anderlecht praat met twee kandidaat-kopers: Alisher Usmanov, superrijke Rus en aandeelhouder bij Arsenal, en de tandem Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute. De sterke man van Ghelamco en voetbalclub Antwerp, en de baas van Woestijnvis zouden, net als Usmanov, bereid zijn zo’n 75 miljoen euro te betalen. Dat bericht Het Laatste Nieuws zaterdag.

Zowel van Usmanov als van Gheysens en Vandenhaute mogen voorzitter Roger Vanden Stock en het huidige management nog enkele jaren aan het roer van paars-wit blijven. De familie Vanden Stock zou bij een verkoop minstens een kwart van de aandelen houden: een blokkeringsminderheid, waarmee ze haar veto kan stellen bij belangrijke beslissingen.

Wel is Usmanov niet onbesproken. Hij wordt ervan verdacht een stroman te hebben met aandelen in de Engelse club Everton. Het is niet toegelaten eigenaar te zijn van twee clubs in één competitie.

Twee walletjes

Idem dito voor sterke man Gheysens. Indien hij zich bij Anderlecht inkoopt, zal hij afstand moeten nemen van zijn Antwerp-aandelen. Hij kan die echter overlaten aan iemand anders, toen Duchatelet Standard kocht, liet hij zijn aandelen over aan zijn echtgenote. Gheysens zou hetzelfde kunnen doen met zijn zoon, die al voor Antwerp werkt.

Beide partijen stelden ook dat het huidig management nog enkele jaren aan het roer van de club mogen blijven. Bij een verkoop zou nog een kwart van de aandelen bij de familie Vanden Stock blijven opdat ze een blokeringsminderheid overhoud. Bij belangrijke beslissingen kan ze daarmee haar veto stellen.