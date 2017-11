Gouden Schoen-uitreiking krijgt nieuwe locatie en livepubliek

Brussel - De uitreiking van de Gouden Schoen 2017, op woensdag 7 februari 2018, zal in een nieuw jasje worden gestoken. Dat maakte de organiserende krant Het Laatste Nieuws bekend. Het gala zal plaatsvinden in Paleis 12 in Brussel en voor het eerst zal er een livepubliek aanwezig zijn.

De voorbije jaren ging het gala door in de AED-studio’s in Lint. Voordien waren Vilvoorde en het Kursaal in Oostende de thuisbasis van de Gouden Schoen.

De voorverkoop van tickets voor de show start zaterdag, exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws. De algemene ticketverkoop start op 25 november. Een kaartje kost 15 euro.

Vorig jaar won de Colombiaan José Izquierdo (toen Club Brugge, nu Brighton) de Gouden Schoen.