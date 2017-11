Westerlo komt met origineel voorstel om band met fans te herstellen na magere resultaten

Westerlo - KVC Westerlo biedt haar supporters gratis vervoer aan voor de verre reis naar Roeselare, waar de Kemphanen zaterdag (17 uur) op zoek gaan naar hun eerste overwinning sinds 30 september. Algemeen manager Herman Wynants zal de busreis van de fans uit eigen zak betalen.

Westerlo wil op die manier de banden met de supporters herstellen, nadat enkele fans zich vorig weekend van hun mindere kant hadden laten zien. Enkelingen bekogelden hun eigen spelers met bierbekers tijdens de thuiswedstrijd tegen Union op de vijftiende speeldag in de Proximus League (1B). De Kemphanen verloren voor eigen publiek met 0-1 en konden al sinds 30 september niet meer winnen. Coach Vedran Pelic kan met 2 op 21 ook geen goed rapport voorleggen.

Wynants rekent in Roeselare op de vocale steun van de supporters en betaalt daarom het vervoer naar het Schierveldestadion terug. Als Westerlo nog iets wil rapen in de terugronde in 1B moeten er snel punten geraapt worden. Met een voorgift van twee punten op rode lantaarn Tubeke, wenkt bovendien het degradatiespook.