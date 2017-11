Paul Put nieuwe bondscoach van Kenia

Kenia heeft Paul Put als nieuwe bondscoach aangesteld. De Belg krijgt een contract van twee jaar en neemt het over van Stanley Okumbi. De 61-jarige Put stapte een week geleden zelf op bij de Algerijnse club USM Alger. Voor Put is het niet zijn eerste nationale elftal in het Afrikaanse continent. Eerder trainde hij ook al Burkina Faso en Gambia. “Ik ben trots en blij hier te zijn”, liet Put optekenen in de Keniaanse media. “Ik ben de laatste twaalf jaar in Afrika aan het werk en heb hier al mooie herinneringen geschreven. Ik ben er klaar voor om een nieuw hoofdstuk te schrijven hier in Kenia.”

Bij de Keniaanse voetbalbond zijn ze blij met de keuze voor Put. De voorzitter Nick Mwendwa verwees naar de Belg als “de beste in het voetbal” en bevestigde dat het tweejarige contract getekend werd. De eerste opdracht voor Put wordt om de Harambee Stars voor bij de Oost-Afrikaanse concurrenten te leiden in het Cecafa Senior Challenge-tornooi dat start op 3 december met een match tegen Rwanda. Kenia neemt niet deel aan het WK in Rusland volgend jaar.

Put heeft de voorbije jaren al een reputatie opgebouwd in het Afrikaanse continent, want hij trainde van 2008 tot 2011 al de nationale elf van Gambia, in 2013 haalde hij de Afrika Cup aan het roer van Burkina Faso. Nadien was hij ook aan de slag als trainer van Jordanië

Voor Put duurde het dus niet lang voor hij een nieuwe club vond nadat hij zijn ontslag had gegeven bij het Algerijnse USM Alger. Een week geleden kondigde hij bij een persconferentie na de thuisnederlaag tegen Constantine daar zijn ontslag aan. Hij was er één seizoen trainer geweest.

In België is Put eerder een verguisd figuur door zijn betrokkenheid in het gokschandaal rond de Chinees Ye Zheyun, waarvoor hij drie jaar werd geschorst door de Belgische voetbalbond en hij kreeg in 2014 ook nog twee jaar cel met uitstel en een boete van 11.000 euro. In beroep kreeg hij een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. Eerder trainde hij onder andere de Belgische clubs Geel, Lokeren en Lierse.