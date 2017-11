Arsenal wint Londonse topper tegen Tottenham met buitenspelgeurtje

Arsenal was de beste in het Noord-Londonse derby tegen Tottenham. De Gunners scoorden twee keer maar telkens met een buitenspelgeurtje. Arsenal komt tot op één punt van Vertonghen en co.

Arsenal legde de basis voor de zege in een sterk derde kwartier. Eerst was er Mustafi die een vrije trap van Özil tegen de netten knikte, nauwelijks vijf minuten later liep Alexis Sanchez een voorzet van Lacazette tegen de touwen. Mooie goals maar wel telkens met een schijn van buitenspel. Mustafi stond een teen buitenspel op het moment dat de vrije trap van Özil vertrok, ook Lacazette leek een centimeter te ver te staan op het ogenblik dat hij op rechts werd vrijgespeeld. De scheidsrechter liet telkens doorspelen zodat Arsenal met een schijnbaar geruststellende voorsprong de rust inging.

Na de pauze gingen Vertonghen en co op zoek naar de aansluiting maar ze werden telkens gestuit door een uitstekende Petr Cech. En ook al scoorde Harry Kane in elke Premier Leaguewedstrijd die hij tegen Arsenal speelde, deze keer vond de goalgetter de weg naar de netten niet. Door de zege komt Arsenal op 22 punten, nauwelijks één puntje minder dan Tottenham maar wel nog tien punten minder dan leider Manchester City dat vandaag nog op bezoek gaat bij Leicester.