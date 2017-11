Boyata en Celtic zetten recordreeks genadeloos verder

Celtic heeft zaterdag de veertiende speeldag in de Schotse Premiership geopend met een 0-1 zege op het veld van Ross County. Voor de Bhoys de 64e wedstrijd in een Schotse competitie, waarin het ongeslagen blijft. Rode Duivel Dedryck Boyata stond negentig minuten op het veld bij de bezoekers. Invaller Leigh Griffiths zorgde twaalf minuten voor tijd voor de enige goal van de wedstrijd.

Sinds de vorige speeldag in Schotland is het huidige Celtic de nieuwe recordhouder wat betreft het aantal ongeslagen wedstrijden op Schots grondgebied. Dit was de 64e opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag voor de groenhemden. In het klassement staat Celtic vanzelfsprekend aan de leiding met 33 punten. Ross County is achtste, met veertien eenheden.

In de Champions League zit Celtic in de groep van Anderlecht. De Schotten tellen na vier wedstrijden drie punten, die werden behaald op Anderlecht. Paars-wit is laatste met nul punten. Op de slotspeeldag trekt Anderlecht nog naar Glasgow.