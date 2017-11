Emilio Ferrera legt zich enkel nog toe op Anderlechtse beloften

Anderlecht - Emilio Ferrera legt zich vanaf heden exclusief toe op het hoofdtrainerschap van de beloften van landskampioen RSC Anderlecht, zo maakte de club zaterdag bekend.

“We zijn tevreden dat we de ervaring en de kennis van Emilio Ferrera kunnen ten dienste stellen van dit elftal dat een belangrijke laatste stap naar het profbestaan vormt”, aldus algemeen directeur Herman Van Holsbeeck. De vijftigjarige Ferrera is sinds dit jaar aan de slag op Neerpede, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de hele jeugdopleiding, naast het trainerschap bij de U21.