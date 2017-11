Hazard schittert met Chelsea dat geen moeite kent met West Brom

Eden Hazard is ‘hot’. Dankzij twee goals van de Waal kende Chelsea weinig moeite op het veld van West Brom (0-4). De blessure die hem afgelopen dinsdag nog van het veld hield bij de Rode Duivels, is duidelijk vergeten.

De wedstrijd was al bij de rust gespeeld. Eerst was er een hard schot van Hazard dat door thuisdoelman Foster niet kon geklemd worden. De rebound viel in de voeten van Morata die geen genade kende. Even later stond Hazard zelf aan het kanon. De kapitein van de Rode Duivels verscheen alleen voor doelman Foster, omspeelde de thuiskeeper en legde de bal beheerst in het mandje. Nog voor de rust was de wedstrijd gespeeld met een treffer van Alonso. In een overbodige tweede helft zette Hazard de kroon op het werk met een beheerste plaatsbal. Tweede goal van de dag, zijn derde van het seizoen. Dankzij deze zege springt Chelsea tijdelijk naar de tweede plaats op negen punten van leider Manchester City. Manchester United speelt later op de avond thuis tegen Newcastle en komt bij winst opnieuw op de tweede plaats.