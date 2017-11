Radja loodst Roma naar zege in Romeinse derby

Nainggolan scoorde voor AS Roma in het stadsderby. Foto: AFP

Radja Nainggolan is volledig hersteld van de liesblessure die hem eind vorige week de Rode Duivels deed verlaten. Meer zelfs, de Antwerpenaar speelde een beslissende rol door de tweede treffer tegen de netten te knallen.

Uiteraard stond het Romeinse derby stijf van de emoties. En dan is Radja Nainggolan op zijn best. De Rode Duivel ging voorop in de strijd en heerste over het middenveld. Toch leek Lazio al vroeg op voorsprong te komen toen Immobile alleen voor de doelman verscheen en beheerst afwerkte. Buitenspel, oordeelde het scheidsrechterlijk trio en de treffer werd niet gevalideerd.

Het signaar voor Roma om na de rust een versnelling hoger te schakelen. Perotti opende de score vanop de stip, Nainggolan verdubbelde met een streep van net buiten de grote rechthoek. Lazio ging nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, Nainggolan pakte geel. Ook de bezoekers kregen een strafschop, omgezet door Immobile. Lazio probeerde nog wel de gelijkmaker te versieren maar bleef steken op één goal. Nainggolan werd vijf minuten voor affluiten naar de kant gehaald.