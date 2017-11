Atletico houdt Real op gelijkspel (0-0), Barcelona staat al tien punten voor

Geen doelpunten in de Madrileense derby tussen Atletico en Real. En zo is Barcelona, nul-drie winst in Leganes, alweer de grote winnaar van het weekend. Barça telt intussen tien punten voorsprong op het Madrileense duo.

Het werd geen slechte wedstrijd, de wedstrijd tussen Atletico en Real. De thuisploeg, met Rode Duivel Yannick Carrasco op de bank, opende het best en had al vroeg moeten scoren via Correia. Maar Real nam het initiatief over en probeerde het doel van Oblak te bestoken. Atletico-coach Simeone had zijn pionnen goed gezet zodat scoren onmogelijk bleek.

Real hield na de pauze de aangeslagen Ramos in de kleedkamer, bij Atletico viel Carrasco na 53’ dan toch in. Het spelbeeld ging naar beneden maar toch had Atletico nog kunnen scoren. Gameiro werd voor doel gezet, zijn poging leek binnen te gaan maar Varane redde nog net voor de doellijn. En zo bleef het bij een wedstrijd zonder doelpunten.

Varane redt de meubelen voor Real Madrid! #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ETwMugbbV9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 18, 2017

Twee keer Suarez

En dus scoorde was Barcelona de winnaar van de dag. De Catalanen wonnen op het veld van Leganes met 0-3 met twee goals van Luis Suarez en eentje van Paulinho. De voorsprong van Barcelona op het Madrileense duo bedraagt intussen tien punten. Valencia speelt zondag op het veld van Espanyol. Bij winst naderen zij tot op vier punten van leider Barcelona.