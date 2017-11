Josué Sa mocht tegen Moeskroen eens in de basis beginnen van coach Hein Vanhaezebrouck, maar de wedstrijd van de Portugees ontaardde al vroeg bijna in een nachtmerrie. Sa gleed na acht minuten stevig uit en leverde de bal zo in bij Bolingi. Gelukkig liet die laatste na om Moeskroen een vroege voorsprong te bezorgen, want Bolongi besloot in het zijnet.