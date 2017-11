In de confrontatie tussen Eupen en Antwerp duurde het erg lang alvorens Stallone Limbombe de match besliste voor Antwerp (0-1), maar halverwege de eerste helft had het net zo goed Eupen kunnen zijn dat als eerste scoorde. Nils Schouterden ging op wandel en haalde uit vanaf zo’n twintig meter, maar zijn loeiharde zweefbal belandde op de paal. Hoe anders had de wedstrijd kunnen lopen als dit heerlijke schot een paar centimeter meer naar rechts was gegaan?