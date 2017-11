KV Kortrijk had de wedstrijd stevig in handen, maar na 64 minuten voetballen kwam daar verandering in. Bij een 2-0 tussenstand veroorzaakte Lucas Rougeaux een penalty en kreeg hij zijn tweede gele kaart. Een zware straf van de scheidsrechter die voor heel wat onvrede zorgde bij het publiek, de bank van Kortrijk en ook bij Rougeaux zelf. Die laatste besloot om zijn frustratie af te reageren… op de wanden van de spelerstunnel van KV Kortrijk, die overigens stevig bewoog.