Met Brecht Capon, Edmilson en Kevin Vandendriessche werden tijdens Standard-Oostende maar liefst drie spelers van het veld gestuurd. Bijna waren dat er zelfs vier, want nog voor de eerste rode kaart viel - die van Capon - kwam Sébastien Siani heel goed weg. Zijn bijzonder wilde trap aan het adres van Edmilson, die even later ironisch genoeg zelf rood zou pakken, bleef echter onbestraft door ref Delferière.