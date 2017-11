Een, twee, drie: alle rode kaarten van Standard en KV Oostende op een rijtje

In het duel tussen Standard en KV Oostende was er zaterdagavond geen winnaar. Het bleef 0-0 in Sclessin in wat bij momenten een ware veldslag leek. KV Oostende won wel de strijd om de rode kaarten: daarin bracht Brecht Capon KV Oostende in de 21ste minuut op voorsprong na een wilde trap op de knie van Paul-José Mpoku. Nog geen tien minuten later hing Edmilson de bordjes al gelijk door fel te reageren na een tackle van Aleksandr Bjelica. Een kwartier voor tijd legde Franky Vandendriessche de 1-2 qua rode kaarten vast na een veel te late tackle op Dieumerci Ndongala.