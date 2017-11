NAC Breda en coach Stijn Vreven in eigen huis afgeslacht door Ajax

Trainer Stijn Vreven schaamde zich voor NAC Breda na de zware nederlaag van zijn ploeg voor eigen publiek tegen Ajax. De Amsterdammers gingen met maar liefst 0-8 winnen in Breda na goals van Van de Beek (3x), De Ligt (2x), Huntelaar, Schöne en Neres. Toch weigerde Vreven zijn eigen spelers af te vallen. “Ik ben hier verantwoordelijk voor, want ik ben de trainer.”

“Het zou raar zijn als ik hier zou zeggen dat ik mijn ploeg goed heb voorbereid”, erkende Vreven. “Tegen topploegen in Nederland hebben we alleen kans als we met passie spelen en veel strijd leveren. Dat heb ik niet gezien, maar daar ben ik verantwoordelijk voor. We hebben het in uitduels een paar keer aardig gedaan”, doelde hij op de wedstrijden tegen Feyenoord (2-0), FC Utrecht (2-2) en VVV-Venlo (0-0). “Maar tegen een goed Ajax leek het nu nergens op.”