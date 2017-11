Rijke Rus die Anderlecht zou willen kopen reageert op geruchten

Brussel - De Rus Alisher Usmanov, die genoemd wordt als mogelijke overnemer van voetbalclub RSC Anderlecht, zegt zaterdagavond in een reactie dat er daarover “nog geen beslissing” is genomen. Dat laat het Londense pr-bedrijf Finsbury weten, namens USM Holdings, één van de bedrijven van Usmanov.

“Een woordvoerder van USM Holdings Limited verklaarde dat meneer Usmanov verschillende voorstellen kreeg, waaronder een suggestie om RSC Anderlecht over te nemen, maar dat er daarover nog geen beslissing is genomen. Meneer Usmanov blijft een loyale en toegewijde fan en aandeelhouder van FC Arsenal”, klinkt het in het persbericht. Er wordt geen verdere commentaar gegeven.

Zaterdagochtend werd gemeld dat RSC Anderlecht te koop stond. Er zouden twee kandidaat-kopers zijn: Alisher Usmanov, de gefortuneerde Rus die aandeelhouder is bij Arsenal, en de tandem Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute. De sterke man van Ghelamco en voetbalclub Antwerp zou samen met de baas van Woestijnvis bereid zijn 75 miljoen euro te betalen, net als Usmanov, zo klonk het.

