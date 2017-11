Valderrama trekt ten strijde tegen teelbalkanker met straf filmpje: “Bedankt om in mijn ballen te knijpen”

De voormalige Colombiaanse voetballer Carlos Valderrama is het nieuwe gezicht van een campagne voor preventie van teelbalkanker. De ex-international met de opvallende haardos gebruikt daarvoor opmerkelijke beelden. In een filmpje blikt hij terug op een bizar incident. Toen hij bij het Spaanse Real Valladolid speelde greep Real Madrid-speler Michel hem maar liefst drie keer in de ballen. “Bedankt”, zegt Valderrama nu. “Zo moet je namelijk testen of je mogelijk teelbalkanker hebt. Moest het toen pijn gedaan hebben, had ik mijn dokter moeten bellen?” Zo deed de middenvelder van Real Madrid alsnog een goede daad. Of hij het zo bedoelde, betwijfelen we.