Nainggolan is kwaad na vraagtekens over blessure: “Belgische commentaren zijn soms echt drama”

Radja Nainggolan werd voor de voorbije interlands tegen Mexico en Japan nog eens opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez. Maar de middenvelder van AS Roma blesseerde zich op training. Een week later speelde hij bij zijn club én was hij meteen beslissend. Her en der werden vraagtekens geplaatst bij zijn blessure, maar Il Ninja bijt fel van zich af op Twitter.

“Ik lees dingen die niet kunnen. Dat dat ik alsof gekwetst was om niet te spelen bij de Rode Duivels... Waarom contacteren jullie de dokters niet om mijn controles te bekijken? Dan zien jullie zelf het scheurtje dat ik had… Belgische commentaar is soms echt drama”, klinkt het snoeihard.

Ik lees dingen die niet kunnen dat ik alspf gekwetst was om niet te spelen bij de rode duivels... waarom contacteren jullie de dokters niet om men controles te bekijken? En zien jullie zelf het scheurtje dat ik had..belgische commentaar soms echt drama.. had gwn gerecupereerd 1/2 — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 19 november 2017

Nainggolan geeft in een tweede tweet ook aan dat hij afgelopen week niet trainde en dit weekend spelen ook een risico inhield. Daarnaast is er nog het feit dat hij Martinez nog moet overtuigen om hem mee te pakken naar het WK. ”Een speler die er niet bij is geweest zou sowieso willen spelen om zich te bewijzen voor het WK... Zo een domme commentaren dat ik lees.”

2/2 en ik heb deze week ook niet getraind dus was een risico... zo een domme commentaren dat ik lees... een speler die er niet bij is geweest zou sowieso willen spelen om zih te bewijzen voor het wk... wat is me dat allemaal. — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 19 november 2017

”Nainggolan is geen mens”

Ploegmaat Diego Perotti was na de glansprestatie van Nainggolan niets dan lovend over onze landgenoot. “Ik weet niet waar het lichaam van Nainggolan van gemaakt is. Hij herstelt elke keer verbazingwekkend snel van een blessure. Ik denk dat we wat wetenschappelijke testen moeten uitvoeren op Nainggolan. Volgens mij kan hij geen mens zijn”, zei Perotti aan Sky Sports Italia.

Coach Eusebio Di Francesco benadrukte dat Nainggolan wel degelijk geblesseerd was. “Hij had een liesblessure. Radja heeft een ongelooflijke wilskracht laten zien om door de pijn te spelen. Ze noemen hem een ninja, maar eigenlijk is Nainggolan een superheld.”