Sergio Ramos loopt neusbreuk op in stadsderby tegen Atletico

Real Madrid-kapitein Sergio Ramos heeft een gebroken neus overgehouden aan de derby van zaterdagavond bij Atlético Madrid (0-0). Dat meldde De Koninklijke zondag op haar website.

Beide Madrileense clubs moesten zaterdag winnen om voeling te blijven houden met koploper FC Barcelona, maar lieten dit na. In de slotfase van de eerste helft bezeerde Real-aanvoerder Ramos zich bij een kopbalmogelijkheid aan de neus. Hij probeerde nog even met watten in de neus het bloeden te stelpen, maar besloot na rust toch niet meer terug te keren in het veld.

De Madrilenen melden “zijn herstel verder op te volgen”. In het klassement liep leider Barcelona, dat zaterdag met 0-3 won bij Leganes, verder uit. De Blaugrana tellen tien punten voorsprong op de twee Madrileense clubs, die met een gelijk puntenaantal als derde gerangschikt staan. Valencia staat tweede met zeven punten achterstand.

Foto: Photo News