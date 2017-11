Wordt Thierry Henry bondscoach van Wales?

Chris Coleman heeft een contract ondertekend voor 2,5 seizoenen bij Sunderland, momenteel de rode lantaarn in de Engelse tweede klasse. Dat maakte de club zondag bekend.

De 47-jarige Coleman is er de opvolger van de Brit Simon Grayson en moet de club behoeden van een nieuwe degradatie. Pas vorig seizoen tuimelden The Black Cats, toen met huurlingen Adnan Januzaj en Jason Denayer in de rangen, uit de Premier League. Dit seizoen werden er in zeventien wedstrijden nog maar elf punten gesprokkeld.

Vrijdag nam Coleman ontslag als bondscoach van Wales, na het missen van de kwalificatie voor het WK voetbal van komend jaar in Rusland. Coleman stond sinds januari 2012 aan het roer bij de Welshmen. Hij leidde Wales vorig jaar op het EK in Frankrijk verrassend naar de halve finales na een 3-1 zege tegen de Rode Duivels.

Wales moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach en volgens de Welshe pers is Thierry Henry een van de mogelijke kandidaten, naast onder meer ex-internationals Ryan Giggs en Craig Bellamy. De Fransman is momenteel echter als T3 aan de slag bij de Rode Duivels.